Erzincan’da hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Erzincan'da, hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İ.T. yönetimindeki hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi Yaylacık köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Y.B. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri kontrollerinde 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.