Erzincanlılar oruçlarını 'ekşisu' ile açıyor

Erzincan'da, kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Erzincan Belediyesi'ne ait 'Ekşisu' mesire alanındaki çeşmelerden akan ve halkın 'ekşisu' olarak isim verdiği doğal maden suyu, iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Araçlarıyla iftardan önce Ekşisu mesire alanına gelenler, yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor.

Hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle ramazan ayında tercih edilen doğal maden suyu, özellikle iftarda tüketiliyor.

"RAMAZAN BOYUNCA İÇECEĞİZ"

Aracıyla geldiği mesire alanında su dolduran Onur Ekrem Yılmaz, "Bu sahurda, iftarda hazmı kolaylaştırıyor. Rahatsız etmez. İçtikçe içirir. Doldurup bir ramazan boyunca içeceğiz inşallah" dedi.

Ekşisu'yun Erzincan’ın doğal maden suyu olduğunu belirten Ahmet Temiz ise şunları söyledi:

"Erzincan'da doğal maden suyumuz. Bu ramazan ayında olmazsa olmazımız. Sofralarımızın baş tacı. Her ramazan da böyle. İftar sofralarını süsleriz. Normal günlerde bu suyu içmek için götürüyoruz. Ramazan ayında daha yoğunlukla oluyor. Misafirimiz oluyor. Suyla iftar daha güzel oluyor. Sindirime iyi geliyor. Yemeklerden sonra mideyi rahatlatıyor" diye konuştu.