Erzurum'da 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Cenaze namazına Dikilitaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçe merkezindeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Yusuf Dikilitaş (26), iddiaya göre dün evinin camını silerken zemine düştü.

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