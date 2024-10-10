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        Erzurum'da 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

        Erzurum'un Narman ilçesinde, bir apartmanın 4. katından düşen genç öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:16
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        Erzurum'da 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti
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        Erzurum'un Narman ilçesinde, bir apartmanın 4. katından düşen genç öldü.

        İlçe merkezindeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Yusuf Dikilitaş (26), iddiaya göre dün evinin camını silerken zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikilitaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dikilitaş, kent merkezindeki Yıldız Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze namazına Dikilitaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katıldı.

        Dikilitaş'ın, yaklaşık 3 ay önce Narman Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak göreve başladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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