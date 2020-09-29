Erzurum’da korona virüs bir can daha aldı

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Erzurum’un İspir ilçesinde Covid19 nedeniyle tedavi altına alınan 54 yaşındaki Fatma Bayındır hayatını kaybetti.

İspir ilçesi Ardıçlı Mahallesinde komşuları ile hamur işi yapan 54 yaşındaki Fatma Bayındır, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan Covid19 testinin pozitif çıkmasının üzerine Bayındır, tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlığı bulunan Bayındır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayındır’ın cenazesi bugün Ardıçlı Mahallesi'nde defnedildi.

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