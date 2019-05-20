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BB Erzurumspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının tüm detayları HTSPOR'da... Alt sıralardan uzaklaşıp rahat bir nefes alan Fenerbahçe, küme düşme hattından çıkmak için kazanmaktan başka çaresi olmayan BB Erzurumspor'a konuk oluyor

BB Erzurumspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.  Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Kazım Karabekir Stadı
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
HAKEM: Suat Arslanboğa

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

FENERBAHÇE SON 2 GALİBİYETLE RAHATLADI

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

KADRODA 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.

5 İSİM SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

ERZURUMSPOR'UN KAZANMASI ŞART

Süper Lig'de son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp çıkışa geçen Erzurumspor'da 0-0 berabere biten Bursaspor - Göztepe karşılaşmasının ardından tek hedef galibiyet. Mavi-beyazlılar kalan iki maçını kazanması halinde diğer takımların maçına bakmaksızın ligde kalacak.

OBERTAN VE EGEMEN SAKAT

BB Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencilerinde Egemen Korkmaz ve Obertan ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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