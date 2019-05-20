Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE
STAT: Kazım Karabekir Stadı
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
HAKEM: Suat Arslanboğa
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
FENERBAHÇE SON 2 GALİBİYETLE RAHATLADI
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.
KADRODA 4 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.
5 İSİM SARI KART SINIRINDA
Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
ERZURUMSPOR'UN KAZANMASI ŞART
Süper Lig'de son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp çıkışa geçen Erzurumspor'da 0-0 berabere biten Bursaspor - Göztepe karşılaşmasının ardından tek hedef galibiyet. Mavi-beyazlılar kalan iki maçını kazanması halinde diğer takımların maçına bakmaksızın ligde kalacak.
OBERTAN VE EGEMEN SAKAT
BB Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencilerinde Egemen Korkmaz ve Obertan ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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