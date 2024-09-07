Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze'yi renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze'yi transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi Beyazlılar, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze'yi kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Erzurum temsilcisi, sosyal medya hesaplarından oyuncunun konuşmalarının yer aldığı tanıtım videosu da paylaştı.