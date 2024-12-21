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        Erzurumspor - Sakaryaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında ağırladığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:04
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        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0 - 0 berabere kaldı.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Yusuf Susuz, Emre Doğu

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Sefa Akgün, Mamba (Dk. 83 Koray Kılınç), Gıorbelidze, Roshı, Azubuıke, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 38 Furkan Özhan), Teklıc

        Sakaryaspor: Szumsk, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Ertürk), Aabıd (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mamadou (Dk. 69 Volkan Egri), Sımon

        Sarı kartlar: Dk. 41. Streli Mamba, (Erzurumspor FK) , Dk. 68 Simon (Sakaryaspor)

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