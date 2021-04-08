İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 00.56'da Lübnan yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Saldırıda 4 rejim askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.
AA'nın haberine göre; Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
Esad rejimi, İsrail'in 16 Mart, 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.
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