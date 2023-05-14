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Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı

Suriye'de Esad rejimi, Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarını insani yardımlar için 3 ay daha açık tutma kararı aldı

Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı
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AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Suriye'deki Esad rejiminin Öncüpınar (Bab Al Salam) ve Çobanbey (Al Rai) sınır kapılarını insani yardımlar için 3 ay daha açık tutma kararı aldığını belirtti.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 aydır Öncüpınar ve Çobanbey geçişleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Suriyelilere yardım etmek için hayati bir hat oldu. Suriye Hükümeti'nin 3 ay daha (bu geçişleri) BM yardımına açık tutma kararı memnuniyet verici." ifadelerini paylaştı.

Suriye'deki Esad rejimi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarının BM Suriye sınır ötesi insani yardımları için 3 ay süreyle kullanılmasına rıza vermişti.

AA'nın haberine göre; Esad rejimi, bu sabah süresi dolan bu iki sınır kapısının sınır ötesi yardımlar için 3 ay daha, 13 Ağustos'a kadar kullanılmasına rıza verdi.

İnsani yardımlar için BM Güvenlik Konseyi kararıyla yetkilendirilen tek sınır kapısı Cilvegözü (Bab Al-Hawa) ise 10 Temmuz'a kadar açık kalacak.

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