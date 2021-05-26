Esad rejiminden Suudi Arabistan'a 10 yıl sonra ilk bakan ziyareti

Esad rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Martini, dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a ulaştı.
Martini, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve UNWTO'nun daveti üzerine, 26-27 Mayıs tarihlerinde başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak.
10 YIL SONRA İLK
Böylece Mart 2011'de başlayan iç savaş sürecinde, Esad rejiminden ilk kez bir bakanın resmi sıfatla Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.
AA'nın aktardığı habere göre; Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Esad rejimi ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.
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