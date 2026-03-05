Akaryakıt fiyatları için getirilen eşel mobil sistemi nedir, nasıl çalışır?
İsrail-ABD-İran saldırıları sürerken, benzin fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle eşel mobil sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu sistemle beraber, jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın vatandaşlara daha az yansıması hedefleniyor. Peki, eşel mobil sistemi nedir, ne için kullanılır?
Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu terimin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, akaryakıtta eşel mobil sistemi ne demektir, sistem nasıl çalışır?
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI
Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Eşel mobil sistemi, Türkiye’de özellikle akaryakıt fiyatlarında kullanılan bir vergi düzenleme yöntemidir. Amaç, petrol fiyatı veya döviz arttığında pompa fiyatının bir anda çok yükselmesini engellemektir.
Normalde petrol fiyatı veya dolar arttığında akaryakıt fiyatı direkt yükselir. Eşel mobil sisteminde ise petrol veya dolar yükseldiğinde ÖTV azaltılır. Böylece artışın bir kısmını devlet vergiden karşılamış olur ve pompa fiyatı daha az artar.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2 MART İTİBARIYLA BAŞLADI
Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.
Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.
Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.
10 LİRALIK ARTIŞIN SADECE 2,5 LİRASI VATANDAŞA YANSIYACAK
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.
Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.
Böylece, yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmiş, akaryakıt ve LPG fiyat artışlarının piyasaya sınırlı yansıması sağlanmış olacak.