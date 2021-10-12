Esenler'de korku dolu anlar! 0:00 / 0:00

İHA

Olay 15.30 sıralarında meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinden kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, bu sırada yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları duman kapladı. Bunun üzerine üst katta bulunan bir aile büyük panik yaşadı.

Cama çıkan kişiler, sokakta bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar evlerinden getirdiği çarşafı gererek üst katta bulunan 3'ü çocuk toplam 4 kişinin atlamasını istedi.

İlk önce çocuklar atlamaya başladı. İlk atlayan çocuk vatandaşların zayıf tuttuğu kısımdan yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne teker teker aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı.

Bu esnada yan tarafta bulunan market ve sokakta bulunan başka bir esnaf alevlere, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaşanan can pazarının ardından yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.