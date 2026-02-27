Esenler Erokspor: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
27.02.2026
Trendyol 1. Lig'in 28. hafta açılış karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Amilton ve 90+5. dakikada ise Emre Gedik kaydetti.
Bu sonucun ardından 13 maçtır yenilmeyen Esenler Erokspor 59 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Boluspor ise 38 puanda kaldı.
Ligin 29. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Boluspor ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.
