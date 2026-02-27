Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor Esenler Erokspor: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU (Erokspor maç fazlasıyla lider) - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 17:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erokspor maç fazlasıyla lider!

        Trendyol 1. Lig'in 28. hafta açılış karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Amilton ve 90+5. dakikada ise Emre Gedik kaydetti.

        Bu sonucun ardından 13 maçtır yenilmeyen Esenler Erokspor 59 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Boluspor ise 38 puanda kaldı.

        Ligin 29. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Boluspor ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yağmur etkili oluyor

        İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Fatih'te de bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası