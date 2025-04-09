Esenler Erokspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. 69. dakikada Mücahit Albayrak'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen 24'te ve 45+5'te (p) Junior Fernandes'in attığı gollerle kazanan Esenler Erokspor, puanını 48'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise haftayı 59 puanla 2. sırada tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24'te ve 45+5. (p) dakikalarda Junior Fernandes attı. Konuk ekibin tek golünü ise 38. dakikada Atakan Çankaya kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Mücahit Albayrak, 69. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 48'e yükseltirken, 2. sıradaki Fatih Karagümrük ise 59 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.