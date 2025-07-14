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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor'da 11 transfer birden - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor'da 11 transfer birden

        Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, 11 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 00:00 Güncelleme: 14.07.2025 - 00:00
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        Esenler Erokspor'da 11 transfer birden!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, 11 yeni futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamalara göre, son olarak Eyüpspor'da görev yapan kaleci Birkan Tetik ve orta saha oyuncusu Recep Niyaz, Fenerbahçe'den kaleci Ertuğrul Çetin, Çaykur Rizespor formasını terleten sağ bek Eray Korkmaz, MKE Ankaragücü'nde top koşturan sağ bek Hayrullah Bilazer, son sezonu Boluspor'da geçiren stoper Onur Ulaş, Kocaelispor'da oynayan sol bek Yunus Emre Gedik, Ümraniyespor forması giyen Dimitri Cavare, Iğdır FK'den sol bek Enes Alıç, Gençlerbirliği'nden kanat oyuncusu Amilton Minervino ve Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Gabonlu orta saha Guelor Kanga ile anlaşmaya varıldı.

        Açıklamalarda, futbolculara sarı-yeşilli formayla başarı dileğinde bulunuldu.

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