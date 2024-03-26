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        Esenyurt'ta doğalgaz kaynaklı patlama

        İstanbul Esenyurt'ta, altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:26
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        Esenyurt'ta doğalgaz kaynaklı patlama
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        Esenyurt'ta İSKİ ekiplerince İnönü Mahallesi 399 Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında bilinmeyen nedenle gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından çıkan yangında, alevler sokaktaki 5 katlı binanın bodrum ve giriş katına sıçradı.

        DAİRELERDE BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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        CAN KAYBI YOK

        Sokak sakini Bahattin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı yapıldığı sırada bir anda patlamanın yaşandığını belirterek, ekiplerin müdahale ettiğini ancak alevlerin binaya sıçradığını anlattı.

        Olayda yaralı ya da can kaybının olmadığını aktaran Güler, korkulu anlar yaşadıklarını ifade etti.

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        #doğalgaz
        #Patlama
        #İstanbul Esenyurt
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