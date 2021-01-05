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Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İşte Esenyurt'ta 30 saat su kesintisi olan mahalleler

İstanbul Esenyurt'ta 30 saat su kesintisi! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde yer alan duyuruya göre İstanbul'a bağlı 6 ilçede Şahintepe - Esenyurt isale hattındaki çalışmalar nedeniyle 30 saat su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi yaşayan ilçelerden biri olan Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İşte Esenyurt'ta 30 saat su kesintisi olan mahalleler

İstanbul Esenyurt'ta oturan vatandaşların gündeminde 30 saatlik su kesintisi var. İSKİ, 30 saat su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İSKİ internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE 30 SAAT SU YOK!

"Başakşehir İlçesi Ispartakule Mevki TCDD Karayolu Üst Geçidi İnşaatı gereği Şahintepe - Esenyurt isale hattında deplase çalışması yapılacaktır.

Bu sebeple;

ESENYURT İLÇESİ:

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ:

Bahçeşehir 1. ve 2. kısım

AVCILAR İLÇESİ:

Yeşilkent mahallesi

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ:

Karaağaç mahallesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ:

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallesi

ÇATALCA İLÇESİ:

Bahsayiş mahallelerine

05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecektir.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."

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