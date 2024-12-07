Esenyurt'ta trafiği aksatan dubalar kaldırıldı

İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler üzerine yol kenarı ve kaldırımları işgal eden dubalara karşı çalışma başlattı.

Belediye trafik şefliği ve zabıta ekipleri yol kenarları, iş yeri önleri ve kaldırımlara duba koyarak yaya ve trafik akışı güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan kişilere yönelik çalışma da başlatan ekipler kaldırılmayan dubaları toplayarak kaldırımları ve yolları tamamen güvenli hale getirdi. Belediye personelleri buna benzer hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde yol planlama ve trafik şefi olarak görev yapan Yakup Mehmetçik, çalışmaya ilişkin şunları söyledi: "Vatandaşlar tarafından belediyemize, kaldırımlara ve yol kenarlarına yerleştirilen dubalarla ilgili şikâyetler gelmeye başladı. Talepler üzerine harekete geçen Zabıta, Yol Planlama ve Trafik Şefliği'nde görevli ekiplerimiz incelmelerde bulunarak ilgili işletmeleri ve kişileri uyardı.