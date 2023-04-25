İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli karikatürist Öznur Kalender'in, 14 Mayıs 2020 tarihinde Eser Yenenler'in yüzünü domuz karikatürü haline getirdiği ve "Eser Yenenler adlı dombili, 2 arkadaşı ile birlikte canlı yayında Nazım Hikmet ve Atatürk'le aklı sıra dalga geçip komiklik (!) yapmış. Bak 'B.k çuvalına' ben de seni çizip komiklik yaptım nasıl?" şeklinde paylaşım yaptığı yer aldı.