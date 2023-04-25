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Eser Yenenler'in şikayet ettiği karikatürist Öznur Kalender'e hapis istemi

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'i domuza benzeterek karikatür çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı belirtilen karikatürist Öznur Kalender'in 'zincirleme hakaret' suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi

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DHA
  • Domuza benzeterek karikatür çizmişti.. Eser Yenenler'in şikayet ettiği karikatürist Öznur Kalender'e hapis istemi - Son dakika magazin haberleri

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli karikatürist Öznur Kalender'in, 14 Mayıs 2020 tarihinde Eser Yenenler'in yüzünü domuz karikatürü haline getirdiği ve "Eser Yenenler adlı dombili, 2 arkadaşı ile birlikte canlı yayında Nazım Hikmet ve Atatürk'le aklı sıra dalga geçip komiklik (!) yapmış. Bak 'B.k çuvalına' ben de seni çizip komiklik yaptım nasıl?" şeklinde paylaşım yaptığı yer aldı.
  • Domuza benzeterek karikatür çizmişti.. Eser Yenenler'in şikayet ettiği karikatürist Öznur Kalender'e hapis istemi - Son dakika magazin haberleri

    "SEVİMLİ DOMUZLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

    İddianamede şüpheli Öznur Kalender'in 11 Ocak 2022 tarihinde "Bugün, emniyete çağrıldım ve ifade verdim. Canlı yayında Atatürk'le dalga geçen dombili komik (!) Eser Yenenler, onu domuza benzeterek çizdiğim için beni mahkemeye vermiş. Mahçup oldum. Doğanın masum canlıları, sevimli domuzlardan özür dilerim" şeklinde yaptığı paylaşım da iddianamede yer aldı.
  • Domuza benzeterek karikatür çizmişti.. Eser Yenenler'in şikayet ettiği karikatürist Öznur Kalender'e hapis istemi - Son dakika magazin haberleri

    Şüpheli Öznur Kalender şikayete konu paylaşımların hakaret içerikli olmadığını, paylaşımların ise, kendisine ait olduğunu söyledi. İddianamede işlenen suçun uzlaştırmaya tabi olduğu ancak tarafların uzlaşmaması nedeniyle dava açıldığına da yer verildi.
  • Domuza benzeterek karikatür çizmişti.. Eser Yenenler'in şikayet ettiği karikatürist Öznur Kalender'e hapis istemi - Son dakika magazin haberleri

    HAPİS İSTEMİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Öznur Kalander'in "Zincirleme hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
  • Domuza benzeterek karikatür çizmişti.. Eser Yenenler'in şikayet ettiği karikatürist Öznur Kalender'e hapis istemi - Son dakika magazin haberleri

    İddianamenin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Eser Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "İddianame ile birlikte şüphelinin zincirleme şekilde müvekkilimize hakaret ettiği tespit olunmuş ve cezalandırılması istenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´nın bu kararından ötürü memnunuz. Nitekim hakarete uğrayan müvekkilimizin hakları adalet önünde korunmuştur" dedi.
  • Domuza benzeterek karikatür çizmişti.. Eser Yenenler'in şikayet ettiği karikatürist Öznur Kalender'e hapis istemi - Son dakika magazin haberleri

    30 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

    Eser Yenenler´in Öznur Kalender'e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi karikatürist Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Eser Yenenler kazandığı 30 bin TL’lik tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışladı.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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