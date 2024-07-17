Eşi dahil 42 kadını öldürdü! Kenyalı seri katil tutuklandı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir çöplükten çıkarılan 9 kişinin cansız bedeni ve ceset parçalarıyla dolu torbalarla ilgili gözaltına alınan kişi, 42 kadının katili olduğunu itiraf etti.

BBC'nin haberine göre, polis 33 yaşındaki Collins Jomaisi Khalusha'nın 2022'den bu yana aralarında eşinin de bulunduğu 42 kadını öldürdüğü itirafında bulunduğunu açıkladı.

Zanlının, kurbanlardan birine ait cep telefonunun adli incelemesinin ardından dün erken saatlerde bir barda futbol maçı izlerken tutuklandığı ve suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Bugün mahkemeye çıkarılması beklenen Khalusha'nın evinde yapılan incelemelerde aralarında 10 telefon, bir dizüstü bilgisayar, kimlik kartları ve kadın kıyafetlerinin de bulunduğu bazı kişisel eşyalara el konulduğu belirtildi. REKLAM Evde ayrıca "kurbanları parçalamak için kullanıldığına inanılan" büyük bir bıçak ve çöplükte bulunan ceset parçalarının içinde olduğu torbalara benzer 9 torba bulunduğu kaydedildi. Polis yetkilileri, kurbanlardan birine ait telefonu kullanan ikinci bir şüphelinin daha gözaltına alındığını, bu kişinin suç ortağı ya da şüpheli olarak değerlendirileceğini bildirdi.