Eşi doğum yaptı, Serdar Dursun bayıldı!
İran ekibi Persepolis forması giyen Serdar Dursun, ikinci kez baba oldu. 33 yaşındaki milli futbolcunun eşi doğum yaparken baygınlık geçirdiği ortaya çıktı.
İran ekibi Persepolis'te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile eşi Yasemin Dursun, ikini kez anne-baba olma sevincini yaşadı. Çiftin kızları Elanur dünyaya geldi.
Doğum sonrası duygusal anlarını sosyal medyada paylaşan Yasemin Dursun, takipçilerine özel kareler sundu.
SERDAR DURSUN BAYILDI
Paylaşımlar arasında en çok dikkat çeken fotoğraf ise, Serdar Dursun'un yerde baygın halde yattığı an oldu.