        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi tarafından katledilen Sinem, komşusundan yardım istemiş | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem, komşusundan yardım istemiş

        Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen Sinem'in üst kat komşusu A.D., "Sesleri duyduktan sonra alt kata inip, Sinem'in olduğu dairenin kapısını çaldım. Önce açmadı, ben yukarı doğru yöneldiğimde arkadan bana seslenerek, 'Abla bekçilere haber ver' dedi. Aşağıya indim. Bekçilere haber verdim. Merdivenlerden yukarı çıkarken 2 el silah sesi duydum" dedi.

        Giriş: 13.03.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Eşi tarafından katledilen Sinem, komşusundan yardım istemiş

        Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışma büyürken, gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen mahalle bekçisine de ateş etti. Mermilerden biri, bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti. Ameliyata alınan E.E., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da toprağa verildi. Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        REKLAM

        İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Tutuklu sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Ali Eren Somun, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; Somun, tutuklu bulunduğu Elazığ’daki cezaevinden, Sinem Topaloğlu’nun üst komşusu A.D ise Ankara Batı Adliyesi'nden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, Sinem'in ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

        'SİNEM'İ YERDE GÖRDÜM'

        Üst kat komşusu A.D, Sinem'in olay günü kendisinden yardım istediğini ifade ederek, "Olay günü alt kattan bazı sesler geldi. Elektrikler gidince endişelendim. Sesleri duyduktan sonra alt kata inip, Sinem’in olduğu dairenin kapısını çaldım. Önce açmadı, ben yukarı doğru yöneldiğimde arkadan bana seslenerek, 'Abla bekçilere haber ver' dedi. Aşağıya indim. Bekçilere haber verdim. Merdivenlerden yukarı çıkarken 2 el silah sesi duydum. Sinem'i yerde gördüm ama Ali Eren'i hiç görmedim. Aralarının bozuk olduğundan haberimiz vardı. Ali Eren'in, Sinem'e zarar vermesinden endişelendim. Bekçilerin yanına benimle birlikte gelmesi için kolundan tuttum fakat benimle aşağıya gelmedi. Korktuğundan gelmemiş olabilir. Sinem ile konuşurken kapı aralıktı. Korkmuş ve tedirgin bir tavrı vardı, eski Sinem gibi değildi" dedi.

        'KESİNLİKLE SİNEM’İ ÖLDÜRMEYE NİYETİM YOKTU'

        Duruşmada söz hakkı alan Ali Eren Somun ise "Komşumuz kapıya geldiğinde dairenin kapısı kapalı, bense evin içinde idim. Sinem'i öldürmeye kastım yoktu. Olsaydı, evin içindeyken öldürebilirdim. Herhangi bir korkusu olsaydı, bekçilerin yanına inebilirdi. Kesinlikle Sinem'i öldürmeye niyetim yoktu" ifadelerini kullanırken, duruşmada söz verilen Sinem'in annesi Derya Topaloğlu, gözyaşı dökerek, "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Eren Somun'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum

        Beyoğlu'nda Mücahit A. (33) ile Hasan Nusrullah K. (20) arasında çıkan kavgada, Mücahit A., Hasan Nusrullah K.'yi darbetti. Olaydan birkaç gün sonra darbedilen adam yolda gördüğü Mücahit A.'ya silahla ateş açtı. Yaralanan Mücahit A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği eki...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası