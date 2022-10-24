Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi vefat eden kadınlara 300 bin lira konut desteği müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut desteği verileceğini açıkladı. 607 milyon TL bütçeli destek programıyla toplam 2023 konut temin edilecek. İşte, Eşi vefat eden kadınlara konut desteği başvuru şartları...

ABONE OL
  • Eşi vefat eden kadınlara 300 bin lira konut desteği müjdesi! Eşi vefat eden kadınlara konut desteği başvuru şartları neler?

    Eşi vefat eden kadınlara konut desteği başvuru şartları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Yanık, “Eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Toplamda 607 milyon TL bütçesi bulunan eşi vefat eden kadınlara konut desteği paketi ile hane başına 300 bin TL destek sağlanacak. İşte, Eşi vefat eden kadınlara 300 bin lira konut desteği başvurusu hakkında merak edilenler...
  • Eşi vefat eden kadınlara 300 bin lira konut desteği müjdesi! Eşi vefat eden kadınlara konut desteği başvuru şartları neler?

    EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 300 BİN TL KONUT DESTEĞİ

    Eşi vefat eden kadınlara konut desteği  hakkında son dakika açıklamasında bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz." dedi.
  • Eşi vefat eden kadınlara 300 bin lira konut desteği müjdesi! Eşi vefat eden kadınlara konut desteği başvuru şartları neler?

    "PROTOKOL HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"

    Bakan Yanık; "Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nı (SYDV) bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.
  • Eşi vefat eden kadınlara 300 bin lira konut desteği müjdesi! Eşi vefat eden kadınlara konut desteği başvuru şartları neler?

    EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA KONUT DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik 300 bin TL Konut Destek Programından yararlanmak için;

    T.C. vatandaşı olmak

    3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak

    Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

    Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,

    Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekiyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.