Manisa'daki İnönü Mahallesi'nde, Soma'daki bir maden ocağında çalışan Murat İ. ile eşi Hülya İ. arasında, iddiaya göre, geçimsizlik yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat İ., mutfaktan aldığı bıçağı Hülya İ.'nin karnına ve göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan bir çocuk annesi Hülya İ., olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaşıp, Murat İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Akhisar Cezaevi'ne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ