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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı

        Adana'da 50 yaşındaki Şehmuz Atız evinde başından vurulmuş halde bulundu. Atız'ın öldürüldüğü silahın kayıp olduğu ortaya çıkınca eşi ve iki oğlu gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:11 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:11
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        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde Şehmuz Atız (50), uyuduğu odada tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Şehmuz Atız'ın cansız bedenini bulan eşi E.A. ve 2 oğlu T.A. ve S.A., gözaltına alındı, odada tabanca bulunamadı.

        Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Şehmuz Atız, sabah kahvaltıya kalkmayınca eşi E.A., uyuduğu odaya gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden E.A., iddiaya göre komşusuna giderek yardım istedi.

        TABANCA BULUNAMADI

        Komşusunun kapıyı kırmasıyla içeriye odaya giren E.A., eşinin kanlar içinde başından tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Atız'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Atız'ın öldüğü odada; kullanılan tabanca da bulunamadı. Atız'ın cansız bedeni, kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek son yolculuğuna uğurlandı.

        ANNE VE 2 ÇOCUK GÖZALTINDA

        Soruşturma kapsamında polis, Şehmuz Atız'ın eşi E.A. ve oğulları T.A. ile zihinsel engelli olan S.A.'yı gözaltına aldı. Ailenin kızının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Anne ve iki oğlunun emniyetteki sorgusu devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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