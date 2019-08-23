Geçen hafta eşi tarafından feci şekilde dövülen 6 çocuk annesi Suriye uyruklu kadın, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Koca vahşeti, geçen hafta Petrolkent Mahallesi'nde yaşandı. 3 yıl önce Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye yerleşen 6 çocuk annesi Emel Hac Hüseyin (35),geçen hafta eşi tarafından şiddetli bir şekilde darbedildi. Korkunç olayda genç kadının tüm kaburga kemiklerinin kırıldığı, kafatasında çatlamaların olduğu ve iç organlarının çoğunun zarar gördüğü öğrenildi.

Ağır yaralı olarak Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan talihsiz kadından acı haber geldi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Emel Hac'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cani kocanın da polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.