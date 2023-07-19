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YKS eşit ağırlık puanı ile öğrenci alan bölümler araştırmaları hız kazandı. 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. 20 Temmuz'da açıklanacak olan üniversite sınav sonuçlarının ardından adayların tercih süreci başlayacak. Tercih listelerini hazırlayan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına göre 24 tercihte bulunacak. İşte 2023 YKS eşit ağırlık ile alan bölümler...