Eşiyle sorun yaşayan adam TEM'de araçların önüne atladı
İstanbul Pendik'te eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen 48 yaşındaki Kemal Direk, TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı Direk olay yerinde hayatını kaybetti.
Pendik'te eşine kızıp otomobilden inerek kendini araçların önüne atan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde meydana geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Kemal Direk, iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu.
İşyerine ait 34 FUF 763 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Direk, aracı yol kenarına park ederek araçtan indi.
Bir anda yola doğru koşan Direk'e, K.A'nın kullandığı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.