Eski avukatı Cohen'den Trump'a ağır suçlamalar

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı olan Rusya soruşturmasından dolayı hapse girmesi kesinleşen Michael Cohen, ABD Kongresinde verdiği ifadede Trump için ağır ifadeler kullandı.
Trump'ın 10 yıl boyunca avukatlığını yapan Cohen, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi önünde kamuoyuna açık bir şekilde ifade verdi.
Amerikan televizyon kanallarından da canlı olarak yayınlanan oturumda Cohen, Trump hakkında ağır ifadeler kullandı ve birçok suçlamada bulundu.
Cohan, Trump'ın, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi konusundaki bazı görüşmelerden ve seçim sürecindeki "şaibeli" birçok gelişmeden haberdar olduğunu ileri sürdü.
- Rusya soruşturmasına atıf
ABD'de devam eden Rusya soruşturmasına birçok kez atıf yapan Cohen, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yaptığını ve cezasını çekmeye hazır olduğunu söyledi.
Trump'ın eski danışmanı Roger Stone'un Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ile telefonda görüştüğünü iddia eden Cohen, Assange'ın "Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına zarar verecek ciddi sayıda elektronik postanın birkaç gün içinde sızdırılacağı" bilgisini verdiğini ve Stone'un da bunu Trump'a ilettiğini öne sürdü.
Cohen ayrıca, başkan seçilmeden önceki süreçte Trump'ın, daha önce birlikte olduğu iddia edilen bir kadına "sus payı" olarak bir ödeme yaptırdığını ve bunu kamuoyundan sakladığını iddia etti.
Trump'ın eski avukatı, söz konusu ödemeyi kendi hesabından yaptığını, Trump'ın ise daha sonra taksitler halinde ödemeyi kendisine yaptığını savundu.
"BİRÇOK KEZ YALAN SÖYLEDİM"
Trump için "ırkçı" ve "hilebaz" ifadelerini kullanan Cohen, Trump için 10 yıllık süre içinde pek çok kez yalan söylediğini ve bunlardan artık pişman olduğunu belirtti.
Komitedeki Cumhuriyetçi vekiller, "itibarsız" ve "yalancı" olmakla suçladıkları Cohen'in asıl amacının "Trump'a zarar vermek" olduğunu savunarak, kendisinin canlı yayında verdiği ifadenin "gerçeği yansıtmadığını" ileri sürdü.
Kongreye daha önce Trump için yalan söylediğini dile getiren Cohen, "Hatalarımın farkındayım, bunlardan dolayı herkesten özür diliyorum ve hapse girerek bunların bedelini ödeyeceğim." diye konuştu.
COHEN'E 3 YIL HAPİS CEZASI
Cezaevine 6 Mayıs'ta girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.
Hakkındaki federal suçlamaları ağustosta kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.
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