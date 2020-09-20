AA

Beyşehir Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mermer, 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, değerli akrabalarım, sevgili Kıreli, 29 Ağustos'ta evime gelen halk sağlığı ekiplerinin almış oldukları numune sonucunda virüsün pozitif olduğu anlaşılmış olmakla beraber karantina sürecim çok rahat geçti. Ancak, süreçte kendi hatamdan dolayı üşüttüm. Onunla ilgili tedavi görüyorum. Arkadaşlarıma ve dostlara sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız."

AA'nın haberine göre Mermer'in memleketi olan Hüyük'ün Kıreli Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de eski belde belediye başkanı Ali Mermer’in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeler kullanıldı:

"2004-2014 yılları arasında birlikte çalıştığımız Kıreli Belediye Başkanı, kıymetli ağabeyim Ali Mermer, Hak'kın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma, Yüce Yaradan'dan rahmet diler, yakınlarına ve ailesine baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

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