        Haberler Dünyadan Eski çalışanından Will Smith'e cinsel taciz davası

        Eski çalışanından Will Smith'e cinsel taciz davası

        Will Smith, turnesinde birlikte çalıştığı kemancı Brian King Joseph tarafından cinsel tacizden dolayı dava edildi

        Giriş: 02.01.2026 - 12:52 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:03
        Kemancı cinsel taciz davası açtı
        Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Will Smith, 'Based on a True Story: 2025' adlı turnesinde kemancı olarak görev yapan Brian King Joseph tarafından cinsel taciz ve haksız işten çıkarma suçlamasıyla dava edildi. Ünlü oyuncu, tüm iddiaları reddetti.

        32 yaşındaki Brian King Joseph, 2018'de 'America's Got Talent' adlı yarışmada ilk üç finalist arasına girerek ün kazandı ve Will Smith tarafından 2024'teki konserleri için işe alındı.

        Brian King Joseph, geçen mart ayında Las Vegas'taki bir konser sonrasında otel odasına döndüğünde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından odasına izinsiz bir şekilde girildiğini ve el yazısıyla yazılmış bir not bıraktığını iddia etti. Joseph'in iddiasına göre, notta; "Brian, en geç 5.30'da döneceğim, sadece ikimiz" yazıyordu ve sonunda bir kalp işareti ile 'Stone F.' imzası vardı.

        Brian King Joseph, notun yanında ıslak mendiller, bir bira şişesi, kırmızı bir sırt çantası, üzerinde başka bir kişinin adı yazılı bir HIV ilacı şişesi, bir küpe ve tanımadığı bir kişiye ait hastane taburcu evrakları bulunduğunu iddia etti. Joseph, birinin odasına gelip kendisiyle cinsel ilişkiye gireceğinden korktuğu için olayı otel güvenliğine, polis hattına ve Will Smith'in yönetim ekibine bildirdiğini söyledi.

        Ancak Brian King Joseph Joseph, daha sonra turne yönetimi tarafından utandırıldığını, konserlerden kovulduğunu ve yerine başkasının getirildiğini, bunun da şiddetli duygusal sıkıntı, ekonomik kayıp, itibar kaybı ve ayrıca travma sonrası stres bozukluğu ile diğer ruhsal hastalıklara yol açtığını iddia etti.

        Dava dilekçesinde, Will Smith'in Brian King Joseph'i daha fazla cinsel istismara kasten hazırladığı ve yönlendirdiği belirtildi.

        Will Smith'in avukatı, "Joseph'in müvekkilim hakkındaki iddiaları yanlış, temelsiz ve pervasızdır" şeklinde açıklama yaptı.

