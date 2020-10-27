"Çok paydaşlı bir kırsal kalkınma"

Reuters

Volkswagen'in (VW) eski CEO'su Martin Winterkorn'un Almanya'da devam eden davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Stuttgart kentinde görülen davada, savcıların Winterkorn hakkındaki iddialarından vazgeçtiği bildirildi. Söz konusu davada, savcılık eski CEO'nun kendi döneminde patlak veren dizel skandalı konusunu araştırıyor.

Bu kapsamda Winterkorn'un gelişmelerden haberdar olduğu ve piyasa manipülasyonunda bulunduğu iddia ediliyor.

Stuttgart savcılarından bir sözcü, soruşturmanın, mahkeme tarafından verilecek herhangi bir cezanın Braunschweig davasından kaynaklanabilecek sonuçlara kıyasla çok az önemi olacağı için düştüğünü söyledi.

Winterkorn'un, Braunschweig mahkemesi tarafından beraat ettirilirse Stuttgart savcılarının soruşturmalarına devam etme kararı alabilecekleri kaydediliyor.

Alman kamuoyunda Braunschweig davası olarak bilinen mahkeme süreci 2019'da başlamıştı. Söz konusu davada Winterkorn'a VW'nin emisyon skandalı kapsamında dolandırıcılık, rekabet kurallarını ihlal ve güveni kötüye kullanma suçlamaları yöneltilmişti.