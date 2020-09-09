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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) başını çektiği dizel skandalında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

2015'te skandal patlak verdiği sırada şirketin CEO'luk koltuğunda oturan Martin Winterkorn, organize dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

VW'nin hileli emisyon yazılımı kullanması hakkında açılan davaya bakan Almanya'daki mahkeme, bu kapsamda ticari dolandırıcılık faaliyetinde bulunan şüpheliler listesini genişlettiğini duyurdu.

Winterkorn ile birlikte dönemin diğer VW yöneticilerinin de, dizel otomobillerde illegal emisyon yazılımı kullanmasına göz yumdukları ve bu nedenle şüpheli duruma düştüğü belirtiliyor.

Volkswagen'in söz konusu emisyon yazılımını kullandığı 2015'te yılında ABD'de ortaya çıkmıştı. Alman otomotiv üreticisinin bu sayede dizel otomobillerinin emisyon değerini olduğundan daha düşük göstererek daha az vergi ödediği kanıtlanmıştı.

Bu kapsamda, dönemin VW yöneticilerinin vergi kaçırma suçlaması ile de karşı karşıya kalması bekleniyor.

Eylül 2015'te patlak veren skandalın VW'ye faturası 35 milyar doları bulmuş durumda.