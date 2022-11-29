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Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

Belçika geçtiğimiz gün Fas'a 2-0 yenildi. Bu mağlubiyetten sonra takım içerisinde Vertonghen ile birlikte Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'un kavga ettiği öne sürüldü. Bu olayın yaşanmasıyla eski defterler de açıldı. Yıllardır aynı takımda il 11 olan Kevin de Bruyne ve Thibaut Courtois arasında yaşanan olay gündeme geldi.

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  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    Belçika'nın Fas'a 2-0 yenildiği maç sonrası ortalık karıştı. Ortaya çıkan iddialara göre Vertonghen ile birlikte Eden Hazard ve Kevin De Bruyne maç sonrası kavga etti. 
  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    Bu olayın ardından eski defterler açıldı. Aynı takımda 8 yıldır forma giyen Kevin de Bruyne ve Thibaut Courtois'in konuşmamasının nedeni gündeme geldi. 
  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    Ortaya çıkan söylentilere göre Belçikalı isim Caroline Lijnen önce Kevin de Bruyne ile aşk yaşıyordu ancak daha sonra Bruyne'dan ayrılmadan, Courtois ile ilişki yaşamaya başladı.
  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    Bu olay 2013 yılında yaşandı ve Caroline konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Kevin bana ihanet etti. Aylarca, bu konudan bana bahsetmedi ve bir şey söylemedi. Kevin'in ailesi bile bana hak verdi. Baskı altındaydım ve Kevin ile hiç irtibata geçmedim. Her şeye saygı duydum. Ancak, Kevin kendi kitabında "Basit ol" diye bir bölüm yazdı ve benle Thibaut arasında bir şeyler olduğunu belirtti. Ben de bu duruma daha fazla sessiz kalamayacağımı anladım.
  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    2012'de Kevin bana, çocukluk arkadaşım olan Thibaut ile arkadaşlığımı bitirmemi söyledi: "Ya ben, ya o" Ben de ona bu sorudan sonra bir şans daha vermeye karar verdim, ancak ilişkimiz asla eskisi gibi olmadı. Kevin Madrid'de birlikte geçireceğimiz bir tatilin iyi bir fikir olduğunu söyledi. Ben bunu ondan daha önce istemiştim zaten. Ancak, bir şeyler oldu ve bu tatil asla gerçekleşmedi.
  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    Tüm bu olaylardan sonra, Thibaut bana bir teklifte bulundu ve ben böyle güzel bir teklifi Kevin ile birlikte olduğum 3 yıl içinde hiç almadım. Thibaut ile birlikteyken her şeyden konuşabilir ve her şeyi paylaşabilirsiniz. Hatta o gün bana harika bir Yemek hazırladı. Kevin benim için asla böyle bir şey yapmazdı. Kevin beni aldatıyordu ve ben de kendi kendime şöyle düşündüm: Neden Kevin'le bir ilişki yaşamaya devam edeyim ki, neden?"
  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    Bu olaydan sonra yakın arkadaş olan Kevin de Bruyne ve Thibaut Courtois'in arası açıldı. İkili yıllardır milli takımda birlikte forma giymelerine rağmen ve artık Caroline ile bir bağlantıları kalmamalarına rağmen konuşmuyorlar.
  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    Kevin de Bruyne ise Michèle De Bruyne ile evli ve 2 erkek çocuk sahibi.
  • Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

    Thibaut Courtois ise uzun bir süredir Mishel Gerzig ile bir birliktelik içerisinde. Ünlü futbolcu güzel sevgilisine 4 Haziran tarihinde evlenme teklifi etti.

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