Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar!

Tüm bu olaylardan sonra, Thibaut bana bir teklifte bulundu ve ben böyle güzel bir teklifi Kevin ile birlikte olduğum 3 yıl içinde hiç almadım. Thibaut ile birlikteyken her şeyden konuşabilir ve her şeyi paylaşabilirsiniz. Hatta o gün bana harika bir Yemek hazırladı. Kevin benim için asla böyle bir şey yapmazdı. Kevin beni aldatıyordu ve ben de kendi kendime şöyle düşündüm: Neden Kevin'le bir ilişki yaşamaya devam edeyim ki, neden?"