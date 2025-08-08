Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eski Denizlispor asbaşkanı Kavak, dairesinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eski Denizlispor asbaşkanı Kavak, dairesinde ölü bulundu

        Denizlispor'un eski asbaşkanlarından Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 12:26 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Denizlispor asbaşkanı ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizlispor'un eski asbaşkanlarından, müteahhit Mehmet Kavak (60), yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre müteahhit Mehmet Kavak'tan haber alamayan yakınları, bu sabah saatlerinde yaşadığı Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki rezidansa geldi.

        YAKINLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

        Daireye girdiklerinde Kavak'ı kanlar içinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Denizlispor evli, iki çocuk babası Kavak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kavak'ın tabancası yanında bulundu. Kavak'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kavak'ın ölüm haberi, Denizlispor camiası ve iş dünyasında üzüntüye neden oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Kavak
        #Denizli
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 okulun ruhsatı iptal edildi
        21 okulun ruhsatı iptal edildi
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?