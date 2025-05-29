Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!

Kan donduran cinayet önceki gün akşam saatlerinde Fatih’te meydana geldi. Olayda 54 yaşındaki Mehmet Uysal, ticari taksiden indiği sırada Sezgin D. tarafından bıçaklandı.

Sezgin D. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Mehmet Uysal hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği yaptığı kısa çalışmanın ardından Sezgin D. ile boşandığı Nursel K.’yı gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan iddialara göre, Nursel K. adlı kadın, bir yıl önce eşi Sezgin D. ile boşandı. Eşinden boşanan Nursel K.. bir süre sonra Mehmet Uysal adında bir kişiyle çıkmaya başladı.

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ESKİ KOCASIYLA BARIŞTI

Bu ilişkisi devam eden Nursel K. bir süre sonra eski kocası Sezgin D. ile barıştı. Barışan ikili birlikte yaşamaya başladı. Sezgin D., önceki gün eski eşinin cep telefonunu inceledi. İncelediği cep telefonunda eski eşinin daha önce ilişki yaşadığı sevgilisiyle mesajlarını gördü.

EVE ÇAĞIRTIP ÖLDÜRDÜ

Mesajları gören Sezgin D., barıştığı eski eşi Nursel K.’ya Mehmet Uysal’a mesaj atarak eve çağırmasını istedi. İddialara göre, Nursel K. da e eski sevgilisine mesaj atarak eve çağırdı.