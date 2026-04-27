Eski eşler Melanie Griffith ve Antonio Banderas kola kola

Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olan Melanie Griffith ve Antonio Banderas, boşanmalarının üzerinden yıllar geçtikten sonra birlikte akşam yemeğinde görüntülendi.

İkil, dün Hollywood'un gözde mekanlarından birinde akşam yemeği yedikten sonra kol kola çıkarken oldukça samimi bir görüntü verdi.

68 yaşındaki Griffith ile 65 yaşındaki Banderas, kol kola yürürken etrafa gülücükler saçıyordu. Çiftin 29 yaşındaki kızı Stella Banderas da gecede onlara eşlik etti.

Yemekte ayrıca Griffith'in ilk eski eşi, oyuncu Steven Bauer'den olan 40 yaşındaki oğlu Alexander Bauer da vardı.

REKLAM

Oyuncunun ikinci eski eşi Don Johnson'dan olan diğer kızı, oyuncu Dakota Johnson'ın ise aile yemeğine katılmadı.

Ancak Griffith, Don Johnson'ın oğlu olan üvey çocuğu Jesse ile yakın ilişkisini sürdürüyor ve Jesse de akşam yemeğinde gruba katıldı.

Eski eşler, altı ay önce, kızları Stella Banderas'ın teknoloji platformu CEO'su Alex Gruszynski ile İspanya'nın Valladolid kentinde gerçekleşen düğününde bir araya gelmişti.

Melanie Griffith ve Antonio Banderas ikilisi, 1995 yapımı romantik komedi filmi 'Çifte Oyun'un (Two Much) çekimleri sırasında tanıştıktan bir yıl sonra evlendi. Tanıştıklarında Melanie Griffith, Don Johnson'la; Antonio Banderas da Ana Leza'yla evliydi.

Çift, 20 yıla yakın süren evliliklerinin ardından 2014'te ayrıldı ve boşanmaları bir yıl sonra resmileşti. Ayrılıklarına rağmen, çift iyi ilişkilerini sürdürdü ve Stella'nın ortak velayetini başarıyla üstlendi.

REKLAM

Banderas, 2023'te verdiği bir röportajda, "Sır, birbirimizi anlamakta yatıyor. Eski eşimle çok iyi arkadaşız. Harika bir kadın ve onunla benim aramda 20 yıl boyunca yaşanan her şeyin güzel olduğu fikrine hâlâ saygı duyuyorum ve destekliyorum" demişti.

Banderas, 2015'ten beri Hollandalı yatırım danışmanı ve girişimci Nicole Kimpel ile uzun süreli bir ilişki içinde. Griffith ise kamuoyuna yansıyan bir ilişki yaşamadı ve çocuklarına odaklanmayı tercih etti.