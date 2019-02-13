FETÖ/PDY'nin futbol yapılanması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edilen eski milli futbolcu Uğur Tütüneker beraat etti. Mahkeme, davanın diğer sanıkları Arif Erdem ve İsmail Demiriz hakkındaki dosyayı ayırdı. Duruşmada mütaala veren savcı ise İsmail Demiriz’in örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.



Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz katıldı. Sanık Arif Erdem ise halen firari bulunuyor.

SAVCI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık İsmail Demiriz’in FETÖ/PDY soruşturması firarisi Hakan Şükür ile birlikte Galatasaray futbol kulübünde futbol oynadığı dönemde örgüt içerisine ilk giren kişilerden olduğu, sanığın örgüt imamıyla sık sık görüştüğü başka futbolcuları da örgüte kazandırdığı, örgüte kazandırmaya teşvik ettiğini ileri sürdü.



Evinde yapılan aramada 1 dolar çıktığı, örgüt lideri ile çekilmiş fotoğrafları evinin vitrininde sakladığı, örgüt ile bağını 17-25 Aralık olarak bilinen olaylardan sonra kopardığını beyan etse de örgütle bağını aktif şekilde yakalandığı güne kadar sürdürdüğünü öne sürerek örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti.



TÜTÜNEKER’İN BERAATINI İSTEDİ



Savcı sanık Uğur Tütüneker hakkında ise tüm dosya kapsamında soyut beyanlar dışında atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini gösterir kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verilmesini talep etti. Sanık Arif Erdem’in dosyasının da ayrılmasını istedi.



DOSYALAR AYRILDI



Mahkeme heyeti, davanın 3 sanığının da dosyalarının ayrılmasına ve ayrı ayrı yargılanmalarına karar verdi. İsmail Demiriz’in esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için gelecek duruşmaya kadar süre verilmesine karar verdi.



YENİDEN DURUŞMA AÇTI



Mahkeme verdiği kararın ardından dosyası ayrılan Uğur Tütüneker ile ilgili olarak yeniden duruşma açtı. Tütüneker mahkemede son söz olarak beraatını istedi. Mahkeme, sanık Uğur Tütüneker’in atılı suçu işlediğinin sabit olmadığından beraatına karar verdi.



ADALET YERİNİ BULDU



Duruşma çıkışında Uğur Tütüneker, Adaletyerini buldu. Şu an 2.5 -3 yıl süre geçti. Bizde mutluyuz karardan. Adalet yerini buldu” dedi.