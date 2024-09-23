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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti - Basketbol Haberleri

        Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti

        A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Asım Pars, 48 yaşında hayatını kaybetti. Bosna Hersek'teki evinde ölü bulunan Pars'ın, intihar ettiği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:46
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        Eski milli yıldız evinde ölü bulundu!
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        A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Asım Pars, 48 yaşında hayatını kaybetti.

        Bosna Hersek'in Tuzla kantonundaki Tojsici mahallesinde bulunan aile evinde cansız bedenine ulaşılan Asım Pars'ın intihar ettiği açıklandı.

        "KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ"

        Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.40 civarwında Kalesija Polis Karakolu, Asım'ın Tojsici'de bulunan evinde intihar ettiğine dair bir ihbar aldı. Polis memurları, Asım'ın kendini asarak intihar ettiğini doğruladı." denildi ve intiharın nedeninin daha sonra belirleneceği bildirildi.

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        EuroBasket 2001'de final oynayan 12 Dev Adamın kadrosunda yer alan Asım Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin ve Erdemirspor formalarını da giymişti.

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