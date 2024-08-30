Eski sevgili dehşeti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Eski kız arkadaşının peşini bırakmayınca yeni sevgiliden dayak yiyen adam intikam saldırısına kalkıştı. Ayrıldığı kadına pusu kurup onu darp etti. Arabasının camlarını kırdı, aracıyla arkadan çarpıp hurdaya çevirdi.
Giriş: 30.08.2024 - 00:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:35
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Eski kız arkadaşının peşini bırakmayınca yeni sevgiliden dayak yiyen adam intikam saldırısına kalkıştı.
Ayrıldığı kadına pusu kurup onu darp etti.
Arabasının camlarını kırdı, aracıyla arkadan çarpıp hurdaya çevirdi.
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