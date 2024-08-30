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        Haberler Gündem İstanbul Eski sevgili dehşeti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eski sevgili dehşeti!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Eski kız arkadaşının peşini bırakmayınca yeni sevgiliden dayak yiyen adam intikam saldırısına kalkıştı. Ayrıldığı kadına pusu kurup onu darp etti. Arabasının camlarını kırdı, aracıyla arkadan çarpıp hurdaya çevirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 00:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:35
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        Eski sevgili dehşeti!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Eski kız arkadaşının peşini bırakmayınca yeni sevgiliden dayak yiyen adam intikam saldırısına kalkıştı.

        Ayrıldığı kadına pusu kurup onu darp etti.

        Arabasının camlarını kırdı, aracıyla arkadan çarpıp hurdaya çevirdi.

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