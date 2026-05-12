Eski sevgililer Gamze Topuz ile Tümer Metin, Anneler Günü'nde buluştu

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Gamze Topuz, Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyuncunun, eski sevgilisi Tümer Metin de Gamze Topuz’un Ümit Kantarcılar ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Elisa ile görüntülendi. İkilinin aynı yerde olması dikkat çekse de ayrı ayrı çıkış yapmaları gözlerden kaçmadı.

Gamze Topuz, Anneler Günü’nü kutladıklarını söyledi ve Tümer Metin ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi: Aramız çok iyi, yıllardır görüşüyoruz. Elisa için bir aradayız ve bu hep böyle olacak. Ama tekrar birliktelik yok. Onun ayağına taş değse canım acır. O ailem. Biz birlikte çocuk büyüttük. Birini güzel seversen güzel ayrılırsın. Ama aşk insanı besleyen bir şey, inşallah olur.