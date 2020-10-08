Cahit Turhan, sosyal medya hesabından "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." sözleriyle hastalığını duyurdu.

— Mehmet Cahit Turhan (@Mcahidturhan) October 8, 2020

BAKAN ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yayınladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn.Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.