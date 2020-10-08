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Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Cahit Turhan, sosyal medya hesabından "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." sözleriyle hastalığını duyurdu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yayınladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn.Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.

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