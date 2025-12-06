Habertürk
        Eskişehir'de bir polis görevden uzaklaştırıldı

        Eskişehir'de bir polis görevden uzaklaştırıldı

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), görüntüleri bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Eskişehir'de görevli polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 00:57 Güncelleme: 06.12.2025 - 00:57
        Eskişehir'de bir polis görevden uzaklaştırıldı
        EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis memuru görevden uzaklaştırılarak, konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'müzce polis başmüfettişi görevlendirilmiştir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

