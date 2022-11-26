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Eskişehir'de suya zam yapıldı mı?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul toplantısında, şebeke suyuna yüzde 70 oranında zam yapılması kararı alındı.

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  • Eskişehir'de suya zam yapıldı mı, ne kadar yapıldı, ne zaman uygulanacak? Eskişehir su zammı 2022

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da suya yüzde 24 oranında zam yapılmıştı. Bir zam haberi de Eskişehir Belediyesi'nden geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında yapılan ESKİ toplantısı sonrası suya büyük oranda zam yapıldı. Peki, Eskişehir'de suya ne kadar zam yapıldı, zam ne zaman uygulanacak? İşte, detaylar...
  • Eskişehir'de suya zam yapıldı mı, ne kadar yapıldı, ne zaman uygulanacak? Eskişehir su zammı 2022

    ESKİŞEHİR'DE SUYA ZAM YAPILDI MI?

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurulu; Eskişehir'de suya yüzde 70 oranında zam yapılmasına karar verdi.

    Kurulun ilk toplanısına AKP ve MHP’li meclis üyelerinin katılmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle karar alınamamıştı ancak ikinci toplantıda yüzde 70'lik su zammı kesinleşti.
  • Eskişehir'de suya zam yapıldı mı, ne kadar yapıldı, ne zaman uygulanacak? Eskişehir su zammı 2022

    ESKİŞEHİR'DE SUYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

    Eskişehir'de şebeke suyuna uygulanacak yüzde 70'lik zama göre;  konutlarda kullanılan şebeke suyunun 1 metreküpü, 7 lira 93 kuruştan 13 lira 50 kuruşa yükselirken, iş yerleri ve inşaatlarda ise metreküpü 15 lira 90 kuruş olan şebeke suyunun metreküp fiyatı 27 lira 6 kuruş oldu.
  • Eskişehir'de suya zam yapıldı mı, ne kadar yapıldı, ne zaman uygulanacak? Eskişehir su zammı 2022

    ESKİŞEHİR SU ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

    Eskişehir şebeke suyuna getirilen yüzde 70 zam, 28 Kasım tarihinden itibaren faturalara yansıyacak.

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