Eskişehir'de suya zam yapıldı mı?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da suya yüzde 24 oranında zam yapılmıştı. Bir zam haberi de Eskişehir Belediyesi'nden geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında yapılan ESKİ toplantısı sonrası suya büyük oranda zam yapıldı. Peki, Eskişehir'de suya ne kadar zam yapıldı, zam ne zaman uygulanacak? İşte, detaylar...