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        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü

        ESKİŞEHİR'deBurak Güven (26), telefonda tartışıp, motosikletle yanına gittiği arkadaşı Zafer Gebrecioğlu'nu (32) pompalı tüfekle vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:50
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        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü
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        ESKİŞEHİR'deBurak Güven (26), telefonda tartışıp, motosikletle yanına gittiği arkadaşı Zafer Gebrecioğlu'nu (32) pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan Zafer Gebrecioğlu 2 gün sonra hayatını kaybetti, kaçan Burak Güven yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, önceki gün Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Güven ile Zafer Gebrecioğlu, telefonda tartıştı. Güven, bu tartışmanın ardından motosikletiyle Gebrecioğlu'nun bulunduğu Aydınlık Evler Sokağı'na geldi. İkili arasında çıkan kavgada Burak Güven, yanında getirdiği pompalı tüfekle Gebrecioğlu'na ateş ederek, olay yerinden motosikletle kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer Gebrecioğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün tedavi gören Gebrecioğlu, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Burak Güven ile arkadaşı M.S.Ş.'yi (33) gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S.Ş., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Burak Güven

        'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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