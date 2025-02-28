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        Eskişehir'de tefeci operasyonu; 11 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de tefecilik yaptığı tespit edilen 11 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:20
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        Eskişehir'de tefeci operasyonu; 11 gözaltı
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        ESKİŞEHİR’de tefecilik yaptığı tespit edilen 11 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurdukları paravan araç kiralama şirketi üzerinden tefecilik yapan şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1’i kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile tefecilik suçuna ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, 1’i kadın 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, araç kiralama şirketini paravan olarak kullanarak yüksek faizle para verip, karşılığında senet imzalatmak, borçluların adliyeye gidip şikayetçi olmalarını tehdit ve baskıyla engelleyerek tefecilik yapmakla suçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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