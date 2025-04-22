Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli, kovalamacayla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli, kovalamacayla yakalandı.

        Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 26 AKU 027 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan ve hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Y.G (21) ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kadın, polisin "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı.

        Şüphelilerin bulunduğu araç, kovalamaca sırasında Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

        Bu sırada polis ekipleri, araçta bulunan 3 zanlıyı yakaladı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesaj...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesaj...
        Eskişehir'de aranan 127 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de aranan 127 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Beylikova'da kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı
        Beylikova'da kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı
        Dönmez: Yapay zeka hastanede 1 yılda 418 bin veri sağladı
        Dönmez: Yapay zeka hastanede 1 yılda 418 bin veri sağladı
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez'den Eskişehir Ağız ve Di...
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez'den Eskişehir Ağız ve Di...