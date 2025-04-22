Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 26 AKU 027 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan ve hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Y.G (21) ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kadın, polisin "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı.

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