Eskişehir'de kırsal mahalle sakinleri uçak ve helikopterle uçuş tecrübesi yaşadı

Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübünce düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerden vatandaşlar, sportif uçak ve helikopterle ilk kez uçtu.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinliğe, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal, Koçaş ve Babadat mahallelerinden vatandaşlar katıldı.

Bugüne kadar binlerce kişinin gökyüzüyle buluştuğu etkinlik için birkaç ay öncesinden muhtarlarla iletişime geçildi.

Uçmak isteyen kişilerin kayıtları alınan etkinlikte, uçuşlar, Cessna 172 uçağı ve Bell407 helikopteri ile gerçekleştirildi.

Etkinlik sayesinde hayatlarında ilk kez uçağa ve helikoptere binme fırsatı bulan vatandaşlara günün anısına sertifikaları, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener tarafından verildi. Şener daha sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte hayatında ilk defa helikoptere binen Koçaş Mahallesi sakini 63 yaşındaki Nazife Özer, AA muhabirine, çok heyecanlı ve istekli geldiğini söyledi.

Helikoptere binmekten keyif aldığını kaydeden Özer, "Bir daha bindirseler yine binerim. Bu arada muhtarımıza, bu merkezin yetkililerine de çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Ben uçağa da binmek istiyordum. Şansıma helikopter denk geldi. Çok mutluyum. Heyecanlandım, yukarı çıkınca ne hissedeceğimi düşündüm. Korkulacak bir şey yokmuş. Çok sevdim. Bir de sertifika aldık. Hem etkinlik biletimi hem de sertifikamı hatıra olarak saklamayı düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinlikte uçağa binen 53 yaşındaki Fatma Kara ise uçmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Hiç uçmamıştık. Çok memnun olduk. Hiç heyecanlanmadım. Önceden binmemiştim. Bu vesileyle bindim. Çok güzel oldu." dedi.

9 yaşındaki Sezai Furkan Kara hayatında ilk defa uçağa ve helikoptere bindiğini söyleyerek, "Bize sertifika verdiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Helikopter kalkarken birazcık korktum. Onun dışında çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Koçaş Mahallesi Muhtarı Sezai Kara da mahalle sakinlerinin etkinlik sayesinde hava araçlarına bindiğini ifade etti.