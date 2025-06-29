Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kırsal mahalle sakinleri uçak ve helikopterle uçuş tecrübesi yaşadı

        Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübünce düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerden vatandaşlar, sportif uçak ve helikopterle ilk kez uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kırsal mahalle sakinleri uçak ve helikopterle uçuş tecrübesi yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübünce düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerden vatandaşlar, sportif uçak ve helikopterle ilk kez uçtu.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinliğe, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal, Koçaş ve Babadat mahallelerinden vatandaşlar katıldı.

        Bugüne kadar binlerce kişinin gökyüzüyle buluştuğu etkinlik için birkaç ay öncesinden muhtarlarla iletişime geçildi.

        Uçmak isteyen kişilerin kayıtları alınan etkinlikte, uçuşlar, Cessna 172 uçağı ve Bell407 helikopteri ile gerçekleştirildi.

        Etkinlik sayesinde hayatlarında ilk kez uçağa ve helikoptere binme fırsatı bulan vatandaşlara günün anısına sertifikaları, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener tarafından verildi. Şener daha sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Etkinlikte hayatında ilk defa helikoptere binen Koçaş Mahallesi sakini 63 yaşındaki Nazife Özer, AA muhabirine, çok heyecanlı ve istekli geldiğini söyledi.

        Helikoptere binmekten keyif aldığını kaydeden Özer, "Bir daha bindirseler yine binerim. Bu arada muhtarımıza, bu merkezin yetkililerine de çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Ben uçağa da binmek istiyordum. Şansıma helikopter denk geldi. Çok mutluyum. Heyecanlandım, yukarı çıkınca ne hissedeceğimi düşündüm. Korkulacak bir şey yokmuş. Çok sevdim. Bir de sertifika aldık. Hem etkinlik biletimi hem de sertifikamı hatıra olarak saklamayı düşünüyorum." diye konuştu.

        Etkinlikte uçağa binen 53 yaşındaki Fatma Kara ise uçmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Hiç uçmamıştık. Çok memnun olduk. Hiç heyecanlanmadım. Önceden binmemiştim. Bu vesileyle bindim. Çok güzel oldu." dedi.

        9 yaşındaki Sezai Furkan Kara hayatında ilk defa uçağa ve helikoptere bindiğini söyleyerek, "Bize sertifika verdiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Helikopter kalkarken birazcık korktum. Onun dışında çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

        Koçaş Mahallesi Muhtarı Sezai Kara da mahalle sakinlerinin etkinlik sayesinde hava araçlarına bindiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

        Benzer Haberler

        Vecihi Hürkuş'un uçağının replikası törenle müze envanterine katıldı
        Vecihi Hürkuş'un uçağının replikası törenle müze envanterine katıldı
        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Beylikova ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Beylikova ilçesini ziyaret etti
        Erkek arkadaşının kezzap dökmesiyle ağır yaralanan kadın, Eskişehir Şehir H...
        Erkek arkadaşının kezzap dökmesiyle ağır yaralanan kadın, Eskişehir Şehir H...
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan taziye mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan taziye mesajı