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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir dünya bir arada bayramlaştı

İHA

Bir dünya bir arada bayramlaştı

Okumak için dünyanın dört köşesinden Eskişehir’i tercih eden ve korona virüs nedeniyle uzun zamandır bir araya gelemeyen uluslararası öğrenciler, YUDER (Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği)'nin düzenlendiği bayramlaşma etkinliğinde buluştu.
Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kocakır Yangın Harekât Merkezinin içinde bulunan parkta bir araya gelen öğrenciler, sabahtan akşama kadar birçok etkinlik yaptı. Etkinliğe katılan öğrenciler piknik yaptı, çeşitli Türk oyunları oynadı. Amacı öğrencilerin Türk kültürünü tanımalarını sağlamak ve diğer öğrencilerle kültürel bağ oluşturabilmelerine imkan sağlamak olan etkinliğe, Asya’dan Afrika’ya kadar, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan birçok ülkeden yaklaşık 100 öğrenci katıldı.
Sabah yapılan tanışma programından sonra öğrenciler mekânda bulunan halı sahada futbol, basketbol oynadı. Daha sonra ormanlık alanlarını gezen öğrenciler, YUDER tarafından hazırlanan mangala katıldı. Hem mangal pişiren dernek yöneticileri hem de misafir öğrenciler, öğleden sonra çeşitli oyunlar oynadı. Daha sonra öğrenciler toplanarak Türkiye tecrübesini paylaştı. Okumak için Türkiye’yi tercih etmenin nedenleri, gelecekteki hayalleri ve burada yaşadığını acı, tatlı anlarını paylaştı.
“Her biriniz Türkiye için birer yürüyen pankartsınız”
Etkinliğe, YUDER Başkanı Nihat Demir, Başkan Yardımcısı Şükrü Özer, Özcan Kırmaz ve YUDER yönetiminden Neşet Gürsoy ile diğer yetkililer katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan YUDER Başkanı Demir, önce bu sene mezun olan arkadaşın mezuniyetini kutladı. Mezun olup ülkesine yolculuk edecek olan öğrencilere yönelik konuşan Demir, “Siz her birey kendi ülkesinde Türkiye’nin elçisisiniz. Kimi lisans, kimi yüksek lisans, kimi ise doktora için gelmiştiniz ve mezun oldunuz. Sizin bu başarınız bizi gururlandırıyor. Siz her birey bizim için artık bir yürüyen pankart gibisiniz. Çünkü memleketlerinizdeki öğrenciler Türkiye’yi sizden öğrenecekler. Siz de ülkenize gittikten sonra da Türkiye ile bağlantınızı koparmayınız. Diğer yandan burada kalacak öğrenciler ise kaldığı sürece eğitimlerinizi aksatmadan kültürel açıdan da kendinizi geliştirin. Siz sadece aileniz için değil bizim için de bir geleceksiniz. Türkiye’den mezun olup giden arkadaşlarımız ülkesinde bakan oldu. Bir arkadaşımız cumhurbaşkanı oldu. Kamu ve özel kurumlarda yüksek mevkide görev alan arkadaşlarımız çok. Dolayısıyla sizin başarınızı da görmek isteriz. Bugün burada düzenlediğimiz kültür buluşmanın amacı da tam da budur. Sizinle bir araya gelebilmek ve aynı çatı altında yürümek. Katıldığınızdan dolayı da sizleri teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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