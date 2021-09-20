(ÖZEL) ESOGÜ kontenjanlarında doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak: “En kalabalık fakültemiz 7 bin 203 öğrenci ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi” "Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir ve rekabet edebilir, saygın bir üniversite olmak misyonu ile ilerliyoruz”

Yüz yüze gerçekleştirilecek olan 20212022 eğitimöğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) yoğun ilgi gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, ilk tercihlerde kontenjanların yüzde 100’e yakınının dolduğunu açıkladı.

Yüz yüze öğretimin başlayacağı 20212022 eğitimöğretim yılında öğrenciler üniversitelere kayıtlarını yaptırdı. 3 üniversitenin bulunduğu Eskişehir’de ESOGÜ öğrencilerin en fazla tercih ettiği yükseköğretim kurumlarından biri oldu. Kentte 12 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 38 araştırma ve uygulama merkezi ile hizmet veren ESOGÜ’de kontenjanlar neredeyse doldu. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ilk tercihlerde kontenjanların yüzde 96’sının dolduğunu ve ön lisans programlarında boş kontenjan kalmadığını söyledi. Rektör Şenocak, Eylül ayı itibarıyla toplamda 32 bin 504 örgün öğrenci sayısına ulaştıklarını kaydetti.



“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bu sene yüzde 100’e yakın dolma oranına sahip”

20212022 eğitimöğretim yılı tercihlerinde öğrencilerin ESOGÜ’ye yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Rektör Şenocak, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bu sene yüzde 100’e yakın dolma oranına sahip. Sadece Ziraat Fakültesi’nde bulunan birkaç bölüm ve Turizm İşletmeciliği Bölümü ikinci öğretimde eksikliklerimiz var. Bunun dışında ön lisans ve lisanstaki tüm bölümlerimizde kontenjanlarımızı doldurduk. Kontenjanı dolmayan bölümlerimizin kendilerini yenilemeleri ve gerekli önlemleri alarak alanlarındaki gelişmeleri yakalamaları için gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle bu sene yeni açtığımız Uçak Mühendisliği Bölümüne yoğun ilgi oldu ve kontenjanların tamamı doldu. Hukuk Fakültesine de yeni öğrenci alıyoruz. Ayrıca Türkiye’deki İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile kıyaslandığında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin de kontenjan doluluğunun dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.



“En kalabalık fakültemiz 7 bin 203 öğrenci ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi”

ESOGÜ’de en çok tercih edilen alanların mimarlık ve mühendislik olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Lisans düzeyinde 28 bine yakın öğrencimiz bulunuyor. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde de 3 bin öğrenci dikkate alındığında yaklaşık 32 bin bandında öğrenci sayımız mevcut. Özellikle yeni açılan bölümlerle birlikte öğrenci sayılarımızda artış oldu. En kalabalık fakültemiz 7 bin 203 ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi, en çok öğrenci bulunduran bölümümüz de bin 271 öğrenci ile Makine Mühendisliğidir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer alan bir üniversitedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 1866 akademik personeli, 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 38 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile geniş bir yelpazede ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler veriyor. Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile ülkemizin kalkınmasında yararlı katma değer ürünleri geliştirme konusunda faaliyette bulunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir ve rekabet edebilir, saygın bir üniversite olmak misyonu ile ilerliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.